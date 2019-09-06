Шесть УК в Рязани не справились с подготовкой домов к зиме

СЕГОДНЯ 10:04 2019-09-06T10:13:04+03:00

На заседании явил себя общественности советник вице-губернатора Владимир Арцыбашев. Он - бывший замглавы администрации Ростова-на-Дону. Фото: admrzn.ru

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5 сентября в администрации Рязани обсудили подготовку города к зиме. В частности, речь шла о грядущем отопительном сезоне.

На день, когда состоялось заседание, паспорта готовности получили лишь 1780 домов из 2706, а еще 264 находились на рассмотрении МУП «РМПТС». Чиновники отметили неудовлетворительную работу в этом направлении шести управляющих компаний: ООО «Бытремсервис», ООО «Зеленая роща», ООО «Городская роща-1», ООО «РМПК-3», ООО «РЭКС» и ООО «РН-Сервис».

- Жители не должны страдать от того, что вы не в силах выполнять взятые на себя обязательства, - цитирует пресс-служба горадминистрации посетившего заседание советника вице-губернатора Владимира Арцыбашева.

«Теплосети» поручили ежедневно работать с отстающими, а если лучше не станет, заместитель градоначальника Владимир Бурмистров пообещал «принять к руководителям организаций жесткие меры».

Кроме того, Бурмистров оповестил о том, что в Рязани теперь есть две площадки для складирования убранного с улиц снега – еще одна появилась на улице Промышленной (первая – в Хамбушеве). Идет поиск и других, резервных, мест.

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ИСТОЧНИК KP.RU