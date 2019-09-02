2019-09-02T15:03:59+03:00
Происшествия

Обгон через сплошную: в райцентре Ермишь произошло серьезное ДТП

Водитель ВАЗ-2107 госпитализирован в тяжелом состоянии
Роман ДОРОФЕЕВ
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Фото: издательство "Пресса".Фото: издательство "Пресса".
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В воскресенье, 1 сентября, на улице Пименова районного центра Ермишь произошло серьезное ДТП. Примерно в 11.45 автомобиль ВАЗ-2107 столкнулся с иномаркой Skoda. Издательство «Пресса» отмечает, что «семерка» совершала обгон и не успела вернуться на свою полосу. Вместе с тем на фотографиях с места ДТП видно, что на данном участке полосы разделены сплошной линией разметки.

В аварии серьезные травмы получил водитель ВАЗ-2107. В тяжелом состоянии его доставили в больницу города Сасово. Водитель иномарки не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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