Рязанская школа отпраздновала 55-летие, выпустив в небо белых голубей

СЕГОДНЯ 14:50 2019-09-02T14:51:56+03:00

Не только ученики, но и их родители пришли на линейку чистыми и нарядными Фото: Владимир ФРОЛОВ

Первые занятия в средней школе №43 на улице Есенина начались в сентябре 1964 года

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Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Школа № 43 города Рязани», как и все остальные учебные заведения, 2 сентября собрало своих учеников на торжественную линейку в честь Дня знаний.

– В нашей школе это происходит в 55-й раз, – объявила директор Ольга Лобан. – 55 лет назад она распахнула свои двери для учеников. Мы особенно уважаем тех наших выпускников, кто получил затем профессию учителя и снова вернулся в родные стены передавать знания следующим поколениям.

Со своими поздравлениями к ребятам обратились заместитель главы администрации Рязани Игорь Тишин и другие почетные гости. Во время выступлений детских коллективов в небо выпустили живых белых голубей.

Во время хореографического номера над школьным двором взлетели белые голубиФото: Владимир ФРОЛОВ

Школа № 43 была открыта в сентябре 1964 года на улице Ряжской – только в следующем году ее имя изменилось в честь Сергея Есенина.

На фото 1964 года из коллекции «myryazanfoto» – школа №43 в первую зиму после открытия

Юбилеи отмечают сегодня и другие рязанские учебные заведения. Например, школе № 56 в микрорайоне Канищево исполнилось 45 лет со дня открытия.

ИСТОЧНИК KP.RU