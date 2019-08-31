Рязанцы составили петицию с требованием обновить парк троллейбусов

СЕГОДНЯ 15:41 2019-08-31T15:41:00+03:00

Изношенность подвижного состава электротранспорта в Рязани еще в 2017 году превысила 70%

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В интернете появилась петиция жителей Рязани, которые требуют спасти такой вид городского транспорта, как троллейбус. Для этого, по мнению составителей, в первую очередь надо обновить парк машин, обслуживающих городские маршруты.

В Рязани уже прекратил свою работу трамвай, в процессе банкротства находится автобусный парк. Троллейбусы тоже могут исчезнуть. Изношенность подвижного состава электротранспорта в Рязани еще в 2017 году составила 72,8%, а средний возраст троллейбуса – более 16 лет. И если учитывать, что по городу курсируют новые низкопольные машины, то есть и троллейбусы, которые помнят «лихие 90-е».

За первый день петицию подписало 168 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU