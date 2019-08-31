Территории двух школ Рязани пока не готовы к началу учебного года

СЕГОДНЯ 09:06 2019-08-31T09:06:33+03:00

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И.о. заместителя главы администрации города Владимир Бурмистров совместно с руководителями структурных подразделений в ходе очередного объезда посетил ряд территорий вблизи образовательных учреждений Московского района. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.

Осматривая прилегающую к школе № 58 территорию, Владимир Бурмистров поручил оперативно убрать мусор, окосить траву, покрасить забор школы. Кроме того, он отметил, что все работы Водоканала по очистке очистке ливневой канализации, ведущиеся вблизи образовательного учреждения, необходимо завершить до 2 сентября.

Бурмистров поручил вывезти опиленные ранее сухие ветви деревьев от школы № 56 , отметив, что это «элементарное соблюдение правил противопожарной безопасности».Также он дал указание проконтролировать, чтобы работники РМПТС, которые сейчас ведут работы возле входной группы, не «забыли» благоустроить территорию после их завершения.

Оценив качество подготовки участка вблизи детского сада №3, участники объезда отметили, что территория благоустроена и убрана.

ИСТОЧНИК KP.RU