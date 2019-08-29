Рязанцы смогут проголосовать досрочно, до 8 сентября

СЕГОДНЯ 07:40 2019-08-29T07:40:37+03:00

Некоторые могут проголосовать досрочно, но причины для этого должны быть уважительные. Фото: архив "КП-Рязань".

Однако причина для этого должна быть уважительной: болезнь,командировка, купленный билет на поезд или самолет

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Единый день голосования в этом году назначен на 8 сентября. Жители ряда рязанских муниципалитетов, где пройдут выборы, могут проголосовать досрочно. Об этом сообщают «Рязанские ведомости».

Заявления на досрочное голосование начали принимать 28 августа и завершат за три дня до голосования – 5 сентября. Воспользоваться этим правом избиратели могут с 4 по 7 сентября. Однако причина должна быть уважительной: болезнь, командировка, купленный билет на поезд или самолет.

Секретарь избирательной комиссии Рязанской области Сергей Скобелев подчеркнул, что единственным документом, который является основанием для выдачи избирательного бюллетеня, является паспорт:

– Если его отдали на замену, необходимо предъявить свидетельствующую об этом справку. Другие документы не являются основанием для выдачи бюллетеня.

ИСТОЧНИК KP.RU