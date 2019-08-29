Рязанцы смогут проголосовать досрочно, до 8 сентября
Единый день голосования в этом году назначен на 8 сентября. Жители ряда рязанских муниципалитетов, где пройдут выборы, могут проголосовать досрочно. Об этом сообщают «Рязанские ведомости».
Заявления на досрочное голосование начали принимать 28 августа и завершат за три дня до голосования – 5 сентября. Воспользоваться этим правом избиратели могут с 4 по 7 сентября. Однако причина должна быть уважительной: болезнь, командировка, купленный билет на поезд или самолет.
Секретарь избирательной комиссии Рязанской области Сергей Скобелев подчеркнул, что единственным документом, который является основанием для выдачи избирательного бюллетеня, является паспорт:
– Если его отдали на замену, необходимо предъявить свидетельствующую об этом справку. Другие документы не являются основанием для выдачи бюллетеня.
ИСТОЧНИК KP.RU