Рязанский нерадивый папаша заплатил алименты шинами
Судебные приставы изъяли имущество на 100 тысяч рублей
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В ходе проведения акции «Собери ребенка в школу — заплати алименты» судебные приставы арестовали у рязанца имущество на сумму 100 тысяч рублей. Об этом сообщила пресс-служба регионального Управления федеральной службы судебных приставов.
К этому моменту злостный неплательщик был должен по алиментам более восьмисот тысяч рублей. Приставы выяснили, что нерадивый папаша торгует автомобильной резиной и аксессуарами. Служители закона изъяли в его магазине шины и колесные диски на сумму 100 тысяч рублей в счет погашения задолженности.
ИСТОЧНИК KP.RU