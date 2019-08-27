2019-08-27T20:03:00+03:00
Общество

Рязанский нерадивый папаша заплатил алименты шинами

Судебные приставы изъяли имущество на 100 тысяч рублей
Иван АНТОНОВ
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В ходе проведения акции «Собери ребенка в школу — заплати алименты» судебные приставы арестовали у рязанца имущество на сумму 100 тысяч рублей. Об этом сообщила пресс-служба регионального Управления федеральной службы судебных приставов.

К этому моменту злостный неплательщик был должен по алиментам более восьмисот тысяч рублей. Приставы выяснили, что нерадивый папаша торгует автомобильной резиной и аксессуарами. Служители закона изъяли в его магазине шины и колесные диски на сумму 100 тысяч рублей в счет погашения задолженности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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