В Рязани 13-летний мальчик на скутере врезался в ассенизаторную машину

СЕГОДНЯ 11:52 2019-08-27T11:55:11+03:00

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В понедельник, 26 августа, в Рязани в 9-м районе Борок произошло ДТП с участием 13-летнего мальчика. Известно, что примерно в 14.10 возле дома №66 парень, управляя скутером, налетел на стоявший на дороге ассенизаторный КАМАЗ. Спецтехникой управлял 46-летний житель областного центра.

Пресс-служба ГИБДД сообщает, что в результате ДТП мальчик получил травмы и был госпитализирован. Полицейские выясняют, как подросток оказался за рулем двухколесного транспортного средства. Ведь законных оснований на управление скутером у него не было.

ИСТОЧНИК KP.RU