В администрации Рязани снова кадровые перестановки

СЕГОДНЯ 18:02 2019-08-26T18:02:41+03:00

Вячеслав Несин уверял многих, что занял должность на длительный срок, но... Фото: Павел АВЕРИН

На этот раз добровольные, руководитель управления благоустройства уволился сам

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Начальник управления благоустройства городской администрации Вячеслав Несин заявление об увольнении по собственному желанию написал 8 августа. Со следующего дня его обязанности исполняет заместитель Алексей Муковнин. Несин проработал на этой должности с февраля текущего года.

- Он уволился сам, без какого-либо нажима, - сообщил наш информированный источник в администрации Рязани. – По всей вероятности, бывший начальник управления благоустройства трудоустроится в Сочи. Чувствуется, что Муковнин хочет избавиться от приставки и.о.

ИСТОЧНИК KP.RU