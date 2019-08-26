В администрации Рязани снова кадровые перестановки
На этот раз добровольные, руководитель управления благоустройства уволился сам
Вячеслав Несин уверял многих, что занял должность на длительный срок, но...Фото: Павел АВЕРИН
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Начальник управления благоустройства городской администрации Вячеслав Несин заявление об увольнении по собственному желанию написал 8 августа. Со следующего дня его обязанности исполняет заместитель Алексей Муковнин. Несин проработал на этой должности с февраля текущего года.
- Он уволился сам, без какого-либо нажима, - сообщил наш информированный источник в администрации Рязани. – По всей вероятности, бывший начальник управления благоустройства трудоустроится в Сочи. Чувствуется, что Муковнин хочет избавиться от приставки и.о.
ИСТОЧНИК KP.RU