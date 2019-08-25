Рязанцы возмутились состоянием туалетов возле главной достопримечательности

СЕГОДНЯ 12:38 2019-08-25T12:40:29+03:00

Горожан и туристов встречают кабинки, даже короткое пребывание в которых вполне может подпортить настроение

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Участники одного из крупных рязанских сообществ в соцсетях возмутились состоянием туалетов в Соборном парке возле кремля. Гуляющих горожан и гостей областного центра встречают кабинки, даже короткое пребывание в которых вполне может подпортить настроение:

- Сказать, что они [кабинки] грязные и вонючие, это не сказать ничего. Фото изнутри не прилагается, чтобы не травмировать нежную психику, - пишет автор публикации.

Комментирующие, в целом, разделили возмущение, поделившись впечатлениями от других, еще более неприятных мест. При этом властям, которые рассчитывает на приток туристов, конечно, стоит заботиться об имидже города и добиваться от соответствующих служба более пристального внимания к чистоте уличных туалетов. Особенно если они, как в данном случае, установлены у важнейших достопримечательностей.

ИСТОЧНИК KP.RU