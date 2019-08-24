В Спасском районе двух рязанцев задержали сразу после «уборки урожая»
Осмотр автомобиля 31-летнего жителя Рязани, который провели сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД по Рязанской области совместно с коллегами из Спасского района, позволил найти 843 грамма марихуаны. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Началось все с сообщения от местных жителей, что двое жителей города Рязани регулярно навещают на автомобиле небольшое поле в глухом углу Спасского района. Выяснилось, что там есть заросли дикорастущей конопли. Когда гости из областного центра наконец «убрали урожай» и уже возвращались из поездки, их автомобиль остановили для проверки.
Злоумышленники задержаны с 843 граммами растительного наркотика – марихуаны. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.228 УК РФ, по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.
ИСТОЧНИК KP.RU