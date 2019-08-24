2019-08-24T17:28:36+03:00
Происшествия

В Спасском районе двух рязанцев задержали сразу после «уборки урожая»

В автомобиле одного из них обнаружено более 800 граммов запрещенных веществ
Сергей ЮРЧЕНКО
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В сельском хозяйстве Рязанской области используются далеко не все сельхозугодья, есть и заброшенные поляВ сельском хозяйстве Рязанской области используются далеко не все сельхозугодья, есть и заброшенные поляФото: Владимир ФРОЛОВ
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Осмотр автомобиля 31-летнего жителя Рязани, который провели сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД по Рязанской области совместно с коллегами из Спасского района, позволил найти 843 грамма марихуаны. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Началось все с сообщения от местных жителей, что двое жителей города Рязани регулярно навещают на автомобиле небольшое поле в глухом углу Спасского района. Выяснилось, что там есть заросли дикорастущей конопли. Когда гости из областного центра наконец «убрали урожай» и уже возвращались из поездки, их автомобиль остановили для проверки.

Злоумышленники задержаны с 843 граммами растительного наркотика – марихуаны. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.228 УК РФ, по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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