В Спасском районе двух рязанцев задержали сразу после «уборки урожая»

СЕГОДНЯ 17:23 2019-08-24T17:28:36+03:00

В сельском хозяйстве Рязанской области используются далеко не все сельхозугодья, есть и заброшенные поля Фото: Владимир ФРОЛОВ

В автомобиле одного из них обнаружено более 800 граммов запрещенных веществ

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Осмотр автомобиля 31-летнего жителя Рязани, который провели сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД по Рязанской области совместно с коллегами из Спасского района, позволил найти 843 грамма марихуаны. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Началось все с сообщения от местных жителей, что двое жителей города Рязани регулярно навещают на автомобиле небольшое поле в глухом углу Спасского района. Выяснилось, что там есть заросли дикорастущей конопли. Когда гости из областного центра наконец «убрали урожай» и уже возвращались из поездки, их автомобиль остановили для проверки.

Злоумышленники задержаны с 843 граммами растительного наркотика – марихуаны. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.228 УК РФ, по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU