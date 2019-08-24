До 1 сентября в Рязани должны завершить ремонт двух улиц

СЕГОДНЯ 10:09 2019-08-24T10:09:57+03:00

Подрядчики ведут работы в две смены, чтобы не сорвать поставленные сроки

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Министерство транспорта Рязанской области требует от подрядчиков до 1 сентября завершить работы по ремонту дорог на улицах Вознесенской и Подгорной в районе Вознесенского храма. Об этом стало известно из сообщения министерства об инспекции, проведенной 23 августа.

На подходящих к перекрестку улицах срезано старое асфальтовое покрытие, заменен бордюрный камень, на будущих тротуарах насыпан щебень. В момент инспекции проводилась регулировка люков инженерных коммуникаций. 24 августа началась укладка выравнивающего слоя асфальтобетона. Затем будет заасфальтирована проезжая часть, установлены новые дорожные знаки и нанесена дорожная разметка. На проведение всех этих работ осталось 6 дней. Подрядная организация организовала работу своих сотрудников в две смены.

ИСТОЧНИК KP.RU