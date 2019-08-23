2019-08-23T15:39:30+03:00
Общество

На М-5 в Рязанской области пьяный водитель влетел в столб

Подобных ему любителей сесть за руль нетрезвым будут усиленно отлавливать в пятницу и выходные
Антон КОНОВАЛОВ
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Фото: 62.мвд.рфФото: 62.мвд.рф
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23-25 августа ГИБДД проведет в Рязанской области рейды, главная цель которых - отлов нетрезвых водителей. Традиционно полиция призвала граждан, ставших свидетелями грубых нарушений ПДД, сообщать об этом по телефонам: (4912) 29-74-54, 29-74-64 или 112.

В качестве примера результата пьяной езды пресс-служба УМВД привела недавнее ДТП в Шацком районе. 21 августа в 18.10 местный житель 43 лет, разогнавшись на своем ВАЗ-2115, не справился с управлением и влетел в столб. У водителя содержание алкоголя в выдыхаемом воздухе составило 1,1 мг/л.

Фото: 62.мвд.рф

Фото: 62.мвд.рф

ИСТОЧНИК KP.RU

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