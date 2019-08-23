Застройщика, платившего за отдых главного архитектора Рязани, крупно оштрафовали

СЕГОДНЯ 13:16 2019-08-23T13:33:52+03:00

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Строительную компанию, которая оплачивала туристические поездки для главного архитектора Рязани, оштрафовали на 2 миллиона рублей. Генеральная прокуратура РФ также сообщила, что закон не допускает участия этой и других организаций, уличенных в незаконном вознаграждении должностных лиц, к участию в государственных закупках. Взяткодатели пребывают в «черном списке» (специальном реестре) два года.

Напомним, Наталья Харибутова за счет застройщика в Тайланде, Малайзии и Турции. В аэропорты ее возили на корпоративной машине. Саму экс-чиновницу по коррупционному делу наказали штрафом в 5 миллионов рублей и лишением права занимать административные должности на шесть лет.

ИСТОЧНИК KP.RU