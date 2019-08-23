Юной рязанке из Юнармии стало плохо на площади Победы

СЕГОДНЯ 11:27 2019-08-23T11:30:38+03:00

Пока ребенок с трудом стоял на ногах, взрослые ждали приезда высоких гостей [видео]

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23 августа во время памятных мероприятий на Площади Победы, посвященных 76-ой годовщине разгрома войск третьего рейха под Курском, стало плохо девочке из Юнармии. Свидетелем инцидента стал корреспондент «Комсомолки», проезжавший по Первомайскому проспекту мимо мемориала Победы.

- Пока все ждали приезда первых лиц Рязанской области, дети все это время стояли на солнцепеке. В какой-то момент одна из девочек почувствовала себя плохо: ребенок тяжело дышал, облокотился на дорожное ограждение, и прикрыл лицо ладонями. Однако никто из взрослых, находящихся в этот момент у мемориала, на протяжении нескольких минут не замечал, что ребенку плохо, - рассказал наш коллега.

Напомним, по случаю торжественных мероприятий было перекрыто движение по проезду Завражнова на участке от Первомайского проспекта до улицы МОГЭС с 09:30 до 10:30.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="750" height="1334" src="https://www.ryazan.kp.ru/video/embed/727634" frameborder="0"></iframe> Девушке из Юнармии стало плохо во время патриотического мероприятия.

ИСТОЧНИК KP.RU