Военные трех стран на учении под Рязанью захватили аэродром

СЕГОДНЯ 09:07 2019-08-23T09:12:31+03:00

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22 августа на площадке приземления «Житово» под Рязанью (Рыбновский район) состоялся очередной этап совместного учения военнослужащих из России, Беларуси и Египта. Сводное подразделение десантировалось с вертолетов Ми-8 АМТШ с высоты 600 метров, чтобы захватить аэродром условного противника и удержать его до подхода основных сил коалиции.

Как сообщили в Минобороны РФ, всего в учении «Защитники дружбы-2019» участвуют по 150 представителей египетских и белорусских вооруженных сил, а также 650 российских десантников. Отечественные ВКС и их коллеги из Арабской Республики задействовали самолеты Ил-76мд, C-130 «Геркулес» и CASA C-295.

Активная фаза учения с десантированием техники и личного состава, задачей блокировать и уничтожить незаконные вооруженные формирования, запланирована на 26-28 августа.

Фото: mil.ru

Фото: mil.ru

ИСТОЧНИК KP.RU