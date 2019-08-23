Военные трех стран на учении под Рязанью захватили аэродром
22 августа на площадке приземления «Житово» под Рязанью (Рыбновский район) состоялся очередной этап совместного учения военнослужащих из России, Беларуси и Египта. Сводное подразделение десантировалось с вертолетов Ми-8 АМТШ с высоты 600 метров, чтобы захватить аэродром условного противника и удержать его до подхода основных сил коалиции.
Как сообщили в Минобороны РФ, всего в учении «Защитники дружбы-2019» участвуют по 150 представителей египетских и белорусских вооруженных сил, а также 650 российских десантников. Отечественные ВКС и их коллеги из Арабской Республики задействовали самолеты Ил-76мд, C-130 «Геркулес» и CASA C-295.
Активная фаза учения с десантированием техники и личного состава, задачей блокировать и уничтожить незаконные вооруженные формирования, запланирована на 26-28 августа.
Фото: mil.ru
Фото: mil.ru
ИСТОЧНИК KP.RU