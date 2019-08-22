Извращенец, «сдружившийся» с двумя подростками, предстанет перед судом

СЕГОДНЯ 17:01 2019-08-22T17:14:05+03:00

За развратные действия ему грозит от 5 до 12 лет колонии

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64-летний житель Рязанской области предстанет перед судом за развратные действия в отношении подростков. Не раскрывая, что конкретно натворил извращенец, региональное СУ СКР сообщает, что он уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление.

Прежде чем проявить свои истинные намерения, педофил сдружился с мальчиками 2003 и 2004 годов рождения. С июля 2016-го пожилой мужчина играл с подростками в футбол и компьютерные игры, приглашая их в гости и покупая сладости. В итоге преступление пресекли сотрудники полиции.

Обвиняемый свою вину так и не признал. По ч. 3 ст. 135 УК РФ ему грозит лишение свободы на срок от 5 до 12 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU