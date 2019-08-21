В Рязанской области отменили популярный молочный фестиваль

СЕГОДНЯ 19:19 2019-08-21T19:19:11+03:00

Праздник «За Окой пасутся ко...» обычно проходил в начале сентября в селе Заокское или в лесу между Заокским и Коростовым

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На официальном интернет-ресурсе фестиваля «За Окой пасутся ко...», ежегодно проходившего в окрестностях Рязани, появилось сообщение, что в 2019 году он отменен. Причины такого решения не объясняются.

Молочный фестиваль был популярен у горожан, охотно выезжавших за 10-12 км от Рязани, чтобы продегустировать молочные продукты, послушать выступления фолк-коллективов и полюбоваться на конкурс красоты коров, которых хозяева украшали цветами, бусами и вязаными вещами.

Обычно праздник «За Окой пасутся ко...» проходил в первые выходные сентября в селе Заокское или у рощи Дубки между Заокским и Коростовым. Он собирал до 5 тысяч зрителей и около 50 агропредприятий, представлявших там свою продукцию.

ИСТОЧНИК KP.RU