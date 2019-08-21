Из сквера «Дубовая роща» в Рязани утащили урны и скамейки

СЕГОДНЯ 16:48 2019-08-21T16:54:20+03:00

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Сквер «Дубовая роща» на улице Новоселов в Рязани разворовывают. Один из местных жителей в одном из городских сообществ в соцсетях жалуется, что скамеек и урн не осталось. Утаскивают, по его словам, даже фонарные столбы, причем происходит все это уже не первый год.

- Неизвестно, то ли это алкозависимые сдают все подряд на металлолом, то ли это делают дачники, которые хотят заполучить себе на дачу неплохую скамеечку, - рассуждает рязанец.

Кроме того, в сквере орудуют вандалы, портя оставшуюся парковую мебель.

В пресс-службе УМВД «Комсомолке» сообщили, что в последнее время заявлений о кражах муниципального имущества и актах вандализма в «Дубовой роще» в полицию не поступало, однако после упомянутой публикации начата проверка.

Фото: vk.com/rzn_city

ИСТОЧНИК KP.RU