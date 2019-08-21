Глава рязанского села поможет Владимиру Путину развивать самоуправление
Президент России Владимир Путин своим указом обновил на 50 процентов состав совета по развитию местного самоуправления, созданный для помощи главе государства. В новый состав этого органа вошел рязанец – Владимир Трубочкин, глава сельского поселения Гиблицы в Касимовском районе.
Теперь он будет заседать и делиться мнениями с президентом вместе с такими политиками, как вице-премьер Виталий Мутко и сенатор Андрей Турчак. Президиум совета по развитию местного самоуправления возглавляет премьер-министр Дмитрий Медведев.
В сельском поселении, которое возглавляет Владимир Трубочкин, в 2017 году жило 513 человек. Именно в Гиблицах родился единственный рязанский космонавт и дважды Герой Советского Союза Владимир Аксенов.
ИСТОЧНИК KP.RU