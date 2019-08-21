2019-08-21T15:59:46+03:00
Общество

Глава рязанского села поможет Владимиру Путину развивать самоуправление

Владимир Трубочкин, возглавляющий малую родину первого рязанского космонавта, вошел в Совет при президенте России
Валерий КОТОВ
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Президент России Владимир Путин своим указом обновил на 50 процентов состав совета по развитию местного самоуправления, созданный для помощи главе государства. В новый состав этого органа вошел рязанец – Владимир Трубочкин, глава сельского поселения Гиблицы в Касимовском районе.

Теперь он будет заседать и делиться мнениями с президентом вместе с такими политиками, как вице-премьер Виталий Мутко и сенатор Андрей Турчак. Президиум совета по развитию местного самоуправления возглавляет премьер-министр Дмитрий Медведев.

В сельском поселении, которое возглавляет Владимир Трубочкин, в 2017 году жило 513 человек. Именно в Гиблицах родился единственный рязанский космонавт и дважды Герой Советского Союза Владимир Аксенов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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