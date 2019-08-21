В Рязани спроектировали новые микрорайоны Дашково-Песочни

СЕГОДНЯ 14:48 2019-08-21T14:48:25+03:00

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В Рязани прошли публичные слушания по развитию одного из самых крупных спальных районов в восточном направлении. Между нынешним 4 кварталом Дашково-Песочни и Карцевским лесом планируется в течение 12 лет построить жилые кварталы под номерами 8 и 9. К 2032 году, когда замысел проектировщиков будет реализован, население Дашково-Песочни должно увеличиться на 25 тысяч человек.

В 8 и 9 кварталах, согласно проекту, должны вырасти не только многоэтажки – там отведены места для 2 школ (на 1100 и 1200 мест), 5 детских садов (вместимостью от 190 до 250 мест) и поликлиники на 500 посещений за смену, спортивного комплекса. На специально возведенных площадях должны будут разместиться магазины, аптеки, сервисные службы – все, что нужно новоселам для жизни, чтобы не требовалось ежедневно ездить в центр. Зеленую зону вдоль ручья, текущего возле Карцевского леса, пока планируется сохранить.

ИСТОЧНИК KP.RU