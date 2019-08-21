2019-08-21T14:12:59+03:00
Общество

На фестиваль «Рязанский караваец» пустят дополнительные автобусы

Обратно предлагают добираться только на регулярных рейсах
Антон КОНОВАЛОВ
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Фото: Рязанская областная библиотека им. Горького (Любовь Лалакина)Фото: Рязанская областная библиотека им. Горького (Любовь Лалакина)
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Администрация Рязанского района рассказала, как добраться до площадки фестиваля крестьянского труда и сельского отдыха «Рязанский караваец». Его программа выстроена вокруг одноименного лакомства – блинчика-каравайца.

Фестиваль пройдет 24 августа близ села Кораблино и начнется в 11.00 (хотя церемония открытия запланирована на 13.00). От ТЦ «Глобус» туда пустят дополнительные автобусы, которые отправятся в 10.00 и 10.30. Проезд стоит 30 рублей.

Кроме того, туда предлагают добраться на регулярных рейсах №123 «Рязань-Кораблино», № 134 «Рязань-Вышгород» и №113 «Рязань-Лужки». Обратно – на кораблинском и вышгородском автобусах в 14.35 и 15.15.

ИСТОЧНИК KP.RU

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