2019-08-21T13:38:00+03:00
Происшествия

У рязанца, заснувшего в подъезде, украли 700 тысяч рублей

Когда подозреваемого нашли, от суммы осталось лишь небольшая часть
Константин МОГИЛИН
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Фото: из архива "КП".Фото: из архива "КП".
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Полицейские задержали подозреваемого в краже крупной суммы денег у рязанца, по милости супруги заснувшего в подъезде собственного дома.

В дежурную часть с заявлением о краже 700 тысяч рублей обратилась супружеская пара. Выяснилось, что накануне вечером 38-летние муж и жена выпивали спиртное. Произошла ссора, во время которой женщина демонстративно выставила избранника с вещами из дома. Среди пожитков был и портфель с деньгами, о наличии которых она даже не подозревала. Мужчина положил туда наличные, так как собирался совершить дорогостоящую покупку.

Выставленный за дверь мужчина решил далеко не ходить и заснул прямо на лестничной клетке. Когда проснулся, денег он не обнаружил.

Прибывшие на место преступления полицейские, опросив соседей и жителей соседних домов, вышли на 40-летнего местного жителя, который прямо с утра начал что-то отмечать с приятелями. Они покупали дорогой алкоголь и закуски, заходили во все подряд окрестные бары.

Правда, на допросе задержанный сообщил, что в портфеле хранилось чуть более 300 тысяч рублей, но никак не 700.

- Сейчас полицейские выясняют действительную сумму похищенного. Часть краденного, оставшуюся у задержанного, изъяли. Но осталось лишь 30 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Если же выяснится, что супруги преувеличили сумму украденного, то их тоже ожидает ответственность за дачу ложных показаний.

ИСТОЧНИК KP.RU

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