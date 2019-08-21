2019-08-21T10:43:30+03:00
Происшествия

18-летний водитель без прав спровоцировал серьезную аварию под Рязанью

Его и управлявшую другим автомобилем женщину доставили в больницу
Антон КОНОВАЛОВ
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Фото: 62.мвд.рфФото: 62.мвд.рф
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20 августа в селе Кораблино Рязанского района случилась серьезная авария с участием ВАЗ-2107 и Ford Kuga. Как сообщает пресс-служба областного УМВД, 18-летний водитель отечественного авто не имел права садиться за руль. В 12.20 он, двигаясь по улице Комарова со стороны деревни Юрасово, столкнулся с иномаркой под управлением 43-летней рязанки.

В результате ДТП обоих водителей с травмами доставили в медицинское учреждение.

Всего за сутки в 2 ДТП на дорогах региона пострадали 3 человека. Еще один – это водитель Mitsubishi, врезавшийся в грузовик ГАЗ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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