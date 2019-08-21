2019-08-21T09:07:28+03:00
Происшествия

Избивший полицейского рязанец избежал тюрьмы

После своего пьяного дебоша мужчина раскаялся и возместил причиненный вред
Антон КОНОВАЛОВ
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Житель Рязани получил условное наказание за избиение полицейского. Он признал вину, активно способствовал расследованию и возместил потерпевшему причиненный вред, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Преступление произошло в феврале 2019-го в Новомичуринске. Диалог представителя власти при исполнении и пьяного мужчины закончился тем, что последний нанес собеседнику несколько ударов в голову. Вред здоровью оценили как легкий.

Учтя смягчающие обстоятельства, а помимо названных это отсутствие судимости и наличие малолетнего ребенка, суд приговорил дебошира к 4 годам лишения свободы условно с испытательным сроком в 3 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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