Из храма Солотчинского женского монастыря украли золотые украшения

СЕГОДНЯ 11:45 2019-08-20T11:45:54+03:00

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В Солотчинском женском монастыре из храма Рождества Пресвятой Богородицы украли золотые кольца. Прихожане оставили их в качестве пожертвований, сообщает пресс-служба областного УМВД.

Украшения висели на окладе иконы перед образом Богородицы. Камеры видеонаблюдения засняли, как молодой человек снял их, пока не видела служительница храма. Установить личность подозреваемого оказалось нетрудно – он уже был знаком полицейским.

Оперативники выяснили, что 22-летний житель Рязанского района уехал на заработки в соседнюю область. Там его разыскали и задержали, возбудив уголовное дело по статье 158.

Похищенное предполагаемый преступники сбыл как лом золота.

ИСТОЧНИК KP.RU