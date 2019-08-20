2019-08-20T09:15:44+03:00
Происшествия

В Рязани мужчина с ножом попытался отобрать у женщины сумку

Она укрылась в магазине, а подозреваемого задержала вневедомственная охрана
Антон КОНОВАЛОВ
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Днем 19 августа в Рязани неизвестный встал на пути женщины и, угрожая ножом, попытался отобрать у нее сумку. Потерпевшая, испугавшись, забежала в ближайший магазин, но разбойник последовал за ней…

К счастью, предполагаемого преступника удалось задержать сотрудникам вневедомственной охраны. Как сообщает пресс-служба областного управления Росгвардии, им оказался мужчина 1989 года рождения.

Подозреваемого передали полиции и возбудили против него уголовное дело по статье «Разбой».

ИСТОЧНИК KP.RU

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