В Рязани мужчина с ножом попытался отобрать у женщины сумку
Она укрылась в магазине, а подозреваемого задержала вневедомственная охрана
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Днем 19 августа в Рязани неизвестный встал на пути женщины и, угрожая ножом, попытался отобрать у нее сумку. Потерпевшая, испугавшись, забежала в ближайший магазин, но разбойник последовал за ней…
К счастью, предполагаемого преступника удалось задержать сотрудникам вневедомственной охраны. Как сообщает пресс-служба областного управления Росгвардии, им оказался мужчина 1989 года рождения.
Подозреваемого передали полиции и возбудили против него уголовное дело по статье «Разбой».
ИСТОЧНИК KP.RU