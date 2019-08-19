Мужская марка Infundibulum отсняла лукбук на фоне рязанской разрухи

СЕГОДНЯ 13:24 2019-08-19T13:33:31+03:00

Изменить размер текста: A A

Московский бренд мужской одежды Infundibulum в качестве натуры для нового лукбука выбрал село Ижевское Рязанской области. По словам самих столичных дизайнеров, в Спасском районе они нашли образ «исчезающей деревни»

- Некогда Ижевское было одним из богатейших сел России, однако сейчас здесь много разрушающихся и заброшенных домов - деревня исчезает, а на ее месте остается миф, - так создатели бренда описали локализацию изданию «Мастера России».

Лукбук весенне-летней коллекции наполнен мифическими персонажами. Есть здесь «Безумный музыкант», «Коновал» и даже «Чиновник», который живет за камнем и утаскивает всех проходящих мимо в свое царство.

Коллекция Divo SS 20 создана Infundibulum в коллаборации со швейцарским дизайнером Герольдом Бреннером. Мастер придумал для бренда белую рубашку-косоворотку.

ИСТОЧНИК KP.RU