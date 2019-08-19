Полиция поймала рязанца, угрожавшего жене ножом
В поселке Ухолово задержали мужчину, угрожавшего супруге убийством. Он пытался скрыться, но был пойман, сообщает пресс-служба УМВД по Рязанской области.
35-летний муж разозлился из-за претензий 38-летней спутницы жизни к его частым попойкам. Тогда он тоже был нетрезв и решил заставить жену замолчать, схватившись за нож и пригрозив расправой. Женщина испугалась, спряталась в доме и позвонила в полицию. Испугавшись, мужчина убежал со двора и попытался скрыться, но вскоре полицейские разыскали и поймали его.
Против подозреваемого возбудили уголовное дело по статье 119 УК РФ, которая предусматривает наказание от принудительных работ до реального лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU