Подрядчики по капремонту в Рязани крепят строительные леса к газовым трубам

СЕГОДНЯ 11:11 2019-08-19T11:12:39+03:00

Изменить размер текста: A A

Госжилинспекция Рязанской области отчиталась о результатах проверок, проходивших 12-16 августа. При капремонте выявлено 12 нарушений, допущенных подрядчиками на 7 объектах.

МП «РСУ №1», ремонтируя фасады домов на улице Татарской, крепило строительные леса к газовым трубам. Рабочие той же организации в ряде случаев не ограждало места производства работ (включая разрытия), складировали мусор на придомовой территории и не устанавливали информационные таблички. В поселке Сапожок «РСУ №1» не преступило к ремонту крыши дома №32 на улице Советской, хотя 8 августа уже должно было закончить.

Кроме того, проверяя содержание внутридомового газового оборудования, инспекторы выявили отсутствие тяги в одной из квартир поселка Шилово. По этому поводу управляющей компании выдано предписание .

ИСТОЧНИК KP.RU