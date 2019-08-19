2019-08-19T11:12:39+03:00
Недвижимость

Подрядчики по капремонту в Рязани крепят строительные леса к газовым трубам

Госжилинспекция выявила еще ряд нарушений, особенно отличилось вновь МП «РСУ №1»
Антон КОНОВАЛОВ
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Госжилинспекция Рязанской области отчиталась о результатах проверок, проходивших 12-16 августа. При капремонте выявлено 12 нарушений, допущенных подрядчиками на 7 объектах.

МП «РСУ №1», ремонтируя фасады домов на улице Татарской, крепило строительные леса к газовым трубам. Рабочие той же организации в ряде случаев не ограждало места производства работ (включая разрытия), складировали мусор на придомовой территории и не устанавливали информационные таблички. В поселке Сапожок «РСУ №1» не преступило к ремонту крыши дома №32 на улице Советской, хотя 8 августа уже должно было закончить.

Кроме того, проверяя содержание внутридомового газового оборудования, инспекторы выявили отсутствие тяги в одной из квартир поселка Шилово. По этому поводу управляющей компании выдано предписание .

ИСТОЧНИК KP.RU

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