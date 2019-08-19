2019-08-19T06:20:10+03:00
Спорт

Рязанец из ЦСКА может выйти в стартовом составе в дерби 19 августа

Появится ли Константин Кучаев на поле после нулей с «Сочи», решат тренеры
Павел АВЕРИН
Поделиться:
Кучаев имел шанс изменить цифры на табло. Фото: оф. сайт ПФК ЦСКАКучаев имел шанс изменить цифры на табло. Фото: оф. сайт ПФК ЦСКА
Изменить размер текста:

19 августа в Москве состоится матч, к которому команды готовятся особо. Спартак-ЦСКА: это всегда максимум накала страстей, полная самоотдача и переполненные трибуны.

Воспитанник рязанского футбола, а ныне полузащитник ЦСКА Константин Кучаев вышел на поле в прошлом матче с сочинской командой на 28 минуте вместо получившего травму Сигурдссона, и уже через 7 минут мог изменить ход встречи. Однако не сумел впритык переиграть вратаря «Сочи» Сослана Джанаева. Нападающему ЦСКА Федору Чалову в концовке встречи разбили лицо, но судья этот эпизод проигнорировал. Константин Кучаев дал по этому поводу интервью. Матч закончился нулевой ничьей.

По сообщениям из лазарета ПФК ЦСКА, у Чалова перелом костей носа со смещением, но он готовится к московскому дерби в общей группе. У Арнора Сигурдссона врачи диагностировали повреждение капсульно-связочного аппарата правого голеностопного сустава - выйдет ли Кучаев в стартовом составе, мы узнаем непосредственно перед матчем.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Рязанский пожарный снял свою работу на экшн-камеру
ЖФК «Рязань-ВДВ» потерпел поражение от «Кубаночки»
«ФК «Рязань» сыграл вничью с липецким «Металлургом»
В Рязанской области сгорел жилой дом, есть пострадавшая
Елена Сорокина проинспектировала тихие улочки и парк в Рязани
В Касимове развалился на части памятник Ленину
Кубок России по воздухоплавательному спорту завоевал туляк, перебравшийся в Рязань
Рязанская ГИБДД обратилась с заявлением к автомобилистам
На конкурсе народного костюма в Рязани показали рушник со свастичным орнаментом
Шествие древних городов по центру Рязани состоялось, несмотря на дождь
ХК «Рязань» крайне неудачно выступил на Кубке «Дизеля» в Пензе
17 августа на одной из улиц в центре Рязани случился потоп
На солотчинском мосту произошло еще одно массовое ДТП с пострадавшими
В массовом ДТП на солотчинском шоссе пострадали двое детей – полиция
Официально: свечение аэростатов в Рязани отменяется
ГИБДД: в аварии на солотчинском мосту погиб один человек и пять пострадали
Появилось видео с места страшного ДТП на солотчинском мосту
На солотчинском мосту произошло страшное массовое ДТП
В Рязани завершился «Авиадартс» победой российских летчиков
Вечернее свечение аэростатов в Рязани под угрозой срыва
Недалеко от отдела полиции на Фирсова дерзко ограбили пенсионерку
У палатки с шаурмой на рязанской остановке обитают крысы
У рязанца в поселке Шилово прям у банкомата украли 40 тысяч рублей
У ТРЦ «Круиз» в Рязани произошло серьезное ДТП с пострадавшими