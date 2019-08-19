Рязанец из ЦСКА может выйти в стартовом составе в дерби 19 августа
19 августа в Москве состоится матч, к которому команды готовятся особо. Спартак-ЦСКА: это всегда максимум накала страстей, полная самоотдача и переполненные трибуны.
Воспитанник рязанского футбола, а ныне полузащитник ЦСКА Константин Кучаев вышел на поле в прошлом матче с сочинской командой на 28 минуте вместо получившего травму Сигурдссона, и уже через 7 минут мог изменить ход встречи. Однако не сумел впритык переиграть вратаря «Сочи» Сослана Джанаева. Нападающему ЦСКА Федору Чалову в концовке встречи разбили лицо, но судья этот эпизод проигнорировал. Константин Кучаев дал по этому поводу интервью. Матч закончился нулевой ничьей.
По сообщениям из лазарета ПФК ЦСКА, у Чалова перелом костей носа со смещением, но он готовится к московскому дерби в общей группе. У Арнора Сигурдссона врачи диагностировали повреждение капсульно-связочного аппарата правого голеностопного сустава - выйдет ли Кучаев в стартовом составе, мы узнаем непосредственно перед матчем.
ИСТОЧНИК KP.RU