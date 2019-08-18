ЖФК «Рязань-ВДВ» потерпел поражение от «Кубаночки»
Гостьи из Краснодара сумели ударом со стандарта решить исход встречи
"Десантницы" атаковали чаще, но... Фото: пресс-служба ЖФК Рязань-ВДВ"Фото: Павел АВЕРИН
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17 августа ЖФК «Рязань-ВДВ» принимал в 14 туре чемпионата России краснодарскую «Кубаночку» и потерпел поражение 0:1. Об этом сообщила клубная пресс-служба.
На перерыв команды ушли с нулями на табло. Во втором тайме все решил стандарт. Мяч, пущенный от углового флажка, попал точно на голову капитана «Кубаночки» Яны Чуб, а затем отправился в сетку рязанских ворот. Отметим, что за две желтых карточки с поля была удалена Ася Туриева. После этого поражения чемпионки прошлого сезона опустились на пятое место в турнирной таблице.
ИСТОЧНИК KP.RU