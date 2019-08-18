На конкурсе народного костюма в Рязани показали рушник со свастичным орнаментом

СЕГОДНЯ 11:24 2019-08-18T11:24:35+03:00

Символ один и тот же? Но время и место его нанесения - разные. Фото: пресс-служба регионального правительства

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На конкурсе народного костюма «Рязанскую поневу за кремлем видно», который проходил в рамках II Международного форума древних городов, продемонстрировали рушник со свастичным орнаментом.

Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, участвовали в фестивале-конкурсе авторы и творческие коллективы из 17 районов Рязанской области, а также Рязани, Скопина, Москвы и Орла. 12 из них представили исторические наряды, которые удалось сохранить в домашних коллекциях. Помимо этих аутентичных вещей, гости конкурса смогли увидеть авторские работы молодых дизайнеров. Также были экспонированы сценические костюмы и куклы в рязанских нарядах.

Во время проведения конкурса прошел мастер-класс по ткачеству касимовской поневы. Участники форума и обычные рязанцы также посетили этноплощадку «Реконструкция и реставрация аутентичного народного костюма».

ИСТОЧНИК KP.RU