Рязанцы подали сигнал мира, закружив в массовом хороводе
15 августа Рязань присоединилась к международной акции «Хоровод мира». Акция этого года во многом рекордная. Она объединила 120 городов, расположенных в разных странах. И только на Дворцовой площади Санкт-Петербурга (родине этого действия) собралось несколько тысяч участников.
В Рязани к старинным русским традициям приобщилось около 50 человек. Вместе с участниками творческих коллективов ДК «Приокский» они кружились на площади перед дворцом культуры, взявшись за руки и громко распевая народные песни.
Акция объединила 120 городов.Фото: Константин МОГИЛИН
Анастасия Крамар руководитель творческого коллектива «Хороводы Рязани» рассказала, что главной идеей всей акции стало желание ее участников подать миру дружественный сигнал.
- Мы хотим, чтобы в этот день все объединились, вспомнили русские традиции и весело закружили в огромном хороводе. Этим действием мы хотим подать всей земле - сигнал мира. Ведь Рязань - это исконно русские традиции, нам есть чем гордиться и что показать. И в этом сейчас могут убедиться гости, которые приехали на Форум древних городов.
Анастасия Крамар рассказала, что хочет подать всему миру - сигнал мира.Фото: Константин МОГИЛИН
Акция «Хоровод мира» впервые прошла в Санкт-Петербурге в 2017 году. За два года она успела стать всероссийской, распространившись на всю страну. Событие призвано передавать «эстафету мира», объединить всех жителей России, сохранить единство и дружбу разных народов.
В Рязани к старинным русским традициям приобщилось около 50 человек.Фото: Константин МОГИЛИН
ИСТОЧНИК KP.RU