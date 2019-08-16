Рязанцы подали сигнал мира, закружив в массовом хороводе

СЕГОДНЯ 15:36 2019-08-16T15:36:19+03:00

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15 августа Рязань присоединилась к международной акции «Хоровод мира». Акция этого года во многом рекордная. Она объединила 120 городов, расположенных в разных странах. И только на Дворцовой площади Санкт-Петербурга (родине этого действия) собралось несколько тысяч участников.

В Рязани к старинным русским традициям приобщилось около 50 человек. Вместе с участниками творческих коллективов ДК «Приокский» они кружились на площади перед дворцом культуры, взявшись за руки и громко распевая народные песни.

Акция объединила 120 городов.Фото: Константин МОГИЛИН

Анастасия Крамар руководитель творческого коллектива «Хороводы Рязани» рассказала, что главной идеей всей акции стало желание ее участников подать миру дружественный сигнал.

- Мы хотим, чтобы в этот день все объединились, вспомнили русские традиции и весело закружили в огромном хороводе. Этим действием мы хотим подать всей земле - сигнал мира. Ведь Рязань - это исконно русские традиции, нам есть чем гордиться и что показать. И в этом сейчас могут убедиться гости, которые приехали на Форум древних городов.

Анастасия Крамар рассказала, что хочет подать всему миру - сигнал мира.Фото: Константин МОГИЛИН

Акция «Хоровод мира» впервые прошла в Санкт-Петербурге в 2017 году. За два года она успела стать всероссийской, распространившись на всю страну. Событие призвано передавать «эстафету мира», объединить всех жителей России, сохранить единство и дружбу разных народов.

В Рязани к старинным русским традициям приобщилось около 50 человек.Фото: Константин МОГИЛИН

ИСТОЧНИК KP.RU