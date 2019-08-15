2019-08-15T13:19:17+03:00
Происшествия

Рязанец предстанет перед судом за сексуальное насилие над 12-летней

Ему грозит от 12 до 20 лет лишения свободы
Антон КОНОВАЛОВ
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Житель Пителинского района предстанет перед судом за сексуальное насилие над 12-летней девочкой. Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Рязанской области, он обвиняется по статье 132 УК (от 12 до 20 лет лишения свободы).

Преступление произошло в январе 2019 года. Тогда пьяный мужчина 34 лет, будучи в гостях, покусился на половую неприкосновенность дочери хозяев жилища. Когда жертва педофила рассказала о случившемся родителям, они обратились с заявление в правоохранительные органы.

Обвиняемый во всем признался и способствовал расследование, что сыграет свою роль при вынесении приговора.

ИСТОЧНИК KP.RU

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