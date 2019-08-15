Для доставки зрителей на «МАКС-2019» используют экспресс «Москва-Рязань»

СЕГОДНЯ 09:54 2019-08-15T09:59:36+03:00

Два дня электропоезд будет останавливаться еще на одной станции

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В конце лета в Подмосковье пройдет международный авиакосмический салон «МАКС-2019». Для доставки зрителей свои ресурсы предоставит и железная дорога. Так, в дни проведения салона, то есть 31 августа и 1 сентября, в график экспресса «Москва-Рязань» добавят остановку на станции «Отдых».

– Остановка с предоставлением гарантированного посадочного места назначена для экспрессов №№7041, 7042, 7043 и 7044,– говорится в сообщении ЦППК.

При этом перевозчик указал, что для этих электропоездов введут новые тарифы, однако размеры их – пока не опубликовал. Узнать их, равно как и расписание, можно будет на сайте ЦППК в разделе «Расписание и билеты».

ИСТОЧНИК KP.RU