Рязанцам самим предлагают дать имя скверу на улице Горького

СЕГОДНЯ 07:28 2019-08-15T07:28:35+03:00

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Администрация города Рязани объявляет конкурс на лучший вариант названия для сквера, расположенного в районе дома 37 по улице Горького, и предлагает жителям принять в нем участие.

Для того, чтобы получить ценный подарок, став победителем, необходимо свои варианты названия сквера оставлять здесь — на сайте администрации города Рязани. Не забудьте указывать свой телефон или адрес электронной почты для обратной связи. Конкурс продлится до 15 сентября 2019 года.

Отметим, что рязанцы уже начали присылать свои варианты. Причем, полет фантазии участников порой поражает.

ИСТОЧНИК KP.RU