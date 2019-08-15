2019-08-15T06:57:03+03:00
Происшествия

Рязанка обманула доверчивых покупателей на 15 миллионов

Все продажи она вела через интернет
Иван АНТОНОВ
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Молодые и доверчивые мамы так и не дождались колясок. Фото: соцсетиМолодые и доверчивые мамы так и не дождались колясок. Фото: соцсети
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14 августа в Октябрьском суде Рязани начался суд над женщиной, которая обвиняется в том, что под видом интернет-продажи детских вещей похищала нежные средства молодых матерей. Об этом сообщает сайт регионального УМВД.

Следователи считают, что с октября 2015 года по декабрь 2016 года подсудимая в соцсетях давала объявления о продаже детской одежды и колясок. При этом выдвигала непременное условие — 100 % предоплата. И молодые мамы выполняли его, поверив абсолютно незнакомому человеку. Но так и не получали обещанные товары. По предварительной информации, за время своей деятельности предприимчивая леди «заработала» более 15 миллионов рублей.

В списке пострадавших числятся около 300 человек, а в суд пришла только тридцатая часть. Из-за неявки большинства потерпевших заседание перенесли. Жительницу Рязани обвиняют в незаконной предпринимательской деятельности без регистрации с причинением крупного ущерба гражданам (более 5 миллионов) пункт «б» части 2 статьи 171 УК.

ИСТОЧНИК KP.RU

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