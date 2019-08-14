2019-08-14T16:29:41+03:00
Общество

На Рязанскую область идет жара в +31 градус

В некоторые районы придут еще и дождь с грозой
Мария БЛИНОВА
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Жара в августе - самое время показать накопившийся, наконец, загарЖара в августе - самое время показать накопившийся, наконец, загар
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Главное Управление МЧС России по Рязанской области опубликовало прогноз специалистов регионального Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды на 15 августа.

По информации синоптиков, в четверг ожидается переменная облачность. Дожди будут лишь местами и кратковременные, но в ряде районов – с грозой. Ветер при этом юго-восточный, днем он перейдет на юго-западный. Скорость порядка 5-10 м/с, во время грозы она вырастет до 12-17 м/с.

Температура воздуха ночью по области +12... +17°С, днем столбики термометров поднимутся до +26...+31°С.

ИСТОЧНИК KP.RU

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