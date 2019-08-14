В селе под Рязанью из-за хлопка газа обрушилась крыша дома

СЕГОДНЯ 13:35 2019-08-14T13:36:20+03:00

В доме в этот момент никого не было

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8 августа в селе Коростово, что под Рязанью, в частном доме произошел хлопок газа. Возгорания не было, но частично обрушилась крыша и внутренние перегородки. Кроме того, взрывной волной выбило несколько рам и дверей.

Эпицентром, по предварительным данным, стало входное помещение. Причины случившегося пока неизвестны.

К счастью в результате ЧП никто не пострадал, так как хозяйка в это время работала. Вместе с сотрудниками МЧС на место выехали представители районной администрации, которая и опубликовала информацию на своем сайте.

ИСТОЧНИК KP.RU