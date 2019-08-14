2019-08-14T12:15:02+03:00
Спорт

В чемпионате Рязани по футболу соперника разгромила сельская команда

Полянская дружина занимает сейчас верхнюю строчку в турнирной таблице
Иван АНТОНОВ
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Футбольные "танцы" с мячом всегда завораживают истинных ценителей. Фото: соцсетиФутбольные "танцы" с мячом всегда завораживают истинных ценителей. Фото: соцсети
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Полянский «Витязь» в гостевом матче 13 тура чемпионата города Рязани по футболу разгромил наголову хиринский «Авангард» 7:1. Если Хирино можно считать частью областного центра, то Поляны пригородом назвать затруднительно. Кстати, полянская дружина занимает на сегодняшний день верхнюю строчку в табели о рангах рязанского футбольного чемпионата.

В этот же день, 13 августа, «Арктик» принимал «Азард Груп» и уверенно победил 4:2. 14 августа рязанский «Спартак» принимает «Электросеть». Начало матча в 18.15, он пройдет на стадионе «Химик». Вход, естественно, бесплатный.

ИСТОЧНИК KP.RU

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