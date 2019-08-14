Завершился плановый ремонт теплосетей Новомичуринска

СЕГОДНЯ 09:27 2019-08-14T09:30:00+03:00

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Ремонт теплосети города Новомичуринска с 1 по 13 августа провели энергетики Рязанской ГРЭС ПАО «ОГК-2». При они заменили почти полкилометра магистральных трубопроводов, распределительных – в два раза меньше. Энергетики отремонтировали и 36 единиц запорной арматуры. Обо всем этом нам сообщили на предприятии.

Сегодня, 14 августа, состоится своеобразный экзамен для тех, кто эти работы выполнял – будут проведены плановые гидравлические испытания тепловых сетей с целью выявления дефектов и проверки качества проведенных ремонтных работ. При этом выявленные нарушения должны быть устранены в кратчайший срок, после чего возобновится подача горячей воды во все микрорайоны Новомичуринска.

ИСТОЧНИК KP.RU