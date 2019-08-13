Российский Союз строителей наградил сотрудников Группы компаний «Зеленый сад»

СЕГОДНЯ 11:19 2019-08-13T11:21:10+03:00

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Накануне Дня строителя сотрудники Группы компаний «Зеленый сад» были отмечены наградами Российского Союза строителей.

Почетный знак «Строительная слава» – высшую общественную награду работников строительного комплекса Российской Федерации, учрежденную Российским Союзом строителей, получил Александр Семенков, заместитель главного инженера Группы компаний «Зеленый сад».

Александр Семенков с Почетным знаком Строительная слава. Фото: ГК «Зеленый сад»

В списке лучших строителей Рязанской области, занесенных в 2019 году на Доску Почета строителей – Сергей Анисимов, плотник-бетонщик Группы компаний «Зеленый сад».

8 августа, во время торжественной церемонии в Рязанском музыкальном театре, посвященной Дню строителя, Председатель Совета Союза строителей Рязанской области Лема Шаипов вручил Андрею Оришкевичу, директору по общим вопросам Группы компаний «Зеленый сад», орден «За заслуги в строительстве» Российского Союза строителей.

Грамоты, подписанные Президентом Российского Союза строителей Владимиром Яковлевым, за многолетний плодотворный труд, высокий профессионализм, большой вклад в развитие строительной отрасли Рязанской области получили:

– Виктор Чижов – водитель ООО «Зеленый сад-Автослуга»;

– Алексей Марьяшин – бетонщик ООО «Строительные технологии»;

– Алексей Щекин – арматурщик ООО «Строительные технологии».

Почетными грамотами Союза строителей Рязанской области за высокие показатели в труде и в связи с профессиональным праздником «День строителя» награждены:

– Алексей Вербицкий – водитель ООО «Зеленый сад-Автослуга»;

– Алексей Матюнькин – газоэлектросварщик ООО «Строительные технологии»;

– Николай Старков – слесарь-сантехник ООО «Строительные технологии».

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ИСТОЧНИК KP.RU