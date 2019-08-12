На восьми улицах Рязани еще полдня не будет электричества

СЕГОДНЯ 15:24 2019-08-12T15:52:17+03:00

Свет возьмут с 9.30 до 16.00

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Из-за работ на воздушной линии 12 и 13 августа на ряде улиц Рязани будут отключать электричество, сообщила пресс-служба горадминистрации днем 12 числа.

С 9.30 до 16.00 электроэнергии не будет по следующим адресам:

– ул. Стройкова, д. с 98 по 114;

– ул. 14-я Линия, д. с 19 по 64;

– 4-й проезд Осипенко, д .с 2 по 13;

– 5-й проезд Осипенко, д. с 1 по 16;

– 6-й проезд Осипенко, д. с 1 по 16;

– 7-й проезд Осипенко, д. с 1 по 16;

– ул. Ленинского Комсомола, д. с 127 по 148;

– ул. Островского, д. 55, д. 59, д. 61, д. 63, д. 65, д. 67 и д. 71.

ИСТОЧНИК KP.RU