На восьми улицах Рязани еще полдня не будет электричества
Свет возьмут с 9.30 до 16.00
Работы производит МУП «РГРЭС».
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Из-за работ на воздушной линии 12 и 13 августа на ряде улиц Рязани будут отключать электричество, сообщила пресс-служба горадминистрации днем 12 числа.
С 9.30 до 16.00 электроэнергии не будет по следующим адресам:
– ул. Стройкова, д. с 98 по 114;
– ул. 14-я Линия, д. с 19 по 64;
– 4-й проезд Осипенко, д .с 2 по 13;
– 5-й проезд Осипенко, д. с 1 по 16;
– 6-й проезд Осипенко, д. с 1 по 16;
– 7-й проезд Осипенко, д. с 1 по 16;
– ул. Ленинского Комсомола, д. с 127 по 148;
– ул. Островского, д. 55, д. 59, д. 61, д. 63, д. 65, д. 67 и д. 71.
ИСТОЧНИК KP.RU