2019-08-12T15:52:17+03:00
Недвижимость

На восьми улицах Рязани еще полдня не будет электричества

Свет возьмут с 9.30 до 16.00
Мария БЛИНОВА
Поделиться:
Работы производит МУП «РГРЭС».Работы производит МУП «РГРЭС».
Изменить размер текста:

Из-за работ на воздушной линии 12 и 13 августа на ряде улиц Рязани будут отключать электричество, сообщила пресс-служба горадминистрации днем 12 числа.

С 9.30 до 16.00 электроэнергии не будет по следующим адресам:

– ул. Стройкова, д. с 98 по 114;

– ул. 14-я Линия, д. с 19 по 64;

– 4-й проезд Осипенко, д .с 2 по 13;

– 5-й проезд Осипенко, д. с 1 по 16;

– 6-й проезд Осипенко, д. с 1 по 16;

– 7-й проезд Осипенко, д. с 1 по 16;

– ул. Ленинского Комсомола, д. с 127 по 148;

– ул. Островского, д. 55, д. 59, д. 61, д. 63, д. 65, д. 67 и д. 71.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В рязанских палатках изъяли почти 300 литров алкоголя
IV агрофестиваль «Рязанский караваец» пройдет 24 августа
Во вторник в Рязанской области обещают резкое потепление
Иркутские дети покинули ужаснувший их рязанский лагерь
Перед отменой одной из ярмарок выходного дня рязанцы скупили 10 тонн мяса
Рязанка отметила столетие с 16 правнуками
Бывшего рязанского градоначальника Сергея Карабасова оставили под стражей
СК подключился к проверке рязанского лагеря, принявшего иркутских детей
Tele2: платить за билет в кино теперь не нужно
Рязанку задержали по подозрению в жестоком убийстве брата
Воевавший с религией и осквернявший могилы рязанец услышал приговор
Приобанк обнародовал координаты спрятанного на Байкале клада
Участника пьяной смертельной аварии в рязанском селе задержала полиция
Рязанских гурманов приглашают на гала-ужин
Стали известны подробности субботнего смертельного ДТП с двумя фурами
Ночью на рязанской дороге снова произошло смертельное ДТП с микроавтобусом
Полиция посчитала число зрителей «Авиамикса» под Рязанью
В Рязанской области обустроят общественное пространство с пляжем за 11 миллионов рублей