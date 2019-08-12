Со вторника в Рязанской области потеплеет – прогноз на начало недели

СЕГОДНЯ 08:52 2019-08-12T08:57:19+03:00

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Рязанский филиал Росгидромета рассказал о погоде в регионе на 12-14 августа. При малом количестве осадков в эти дни со вторника нас ждет потепление.

Согласно прогнозу, в понедельник температура не поднимется выше +23 градусов. Дождей в первый день недели не ожидается. Ветер северо-западный, 4-9 метров в секунду.

В дальнейшем ветер поменяется на южный. 13 августа термометры покажут +7…+12 градусов ночью и +21…+26 днем. В среду в светлое время суток температура будет аналогичной, а вот в темное она не опустится ниже +12.

Первый дождь метеорологи предсказывают только 14-го числа, причем местами с грозой.

ИСТОЧНИК KP.RU