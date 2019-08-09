В отношении 79-летней рязанской бабушки возбудили уголовное дело

СЕГОДНЯ 13:15 2019-08-09T13:15:56+03:00

Она второй раз попалась на незаконной продаже алкоголя

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В Пронском районе Рязанской области полицейские выявили повторный факт незаконной продажи спиртного у себя на дому со стороны 79-летней местной бабушки.

После первого раза в отношении женщины был составлен протокол об административном правонарушении. Однако такая мера, по всей видимости, на нарушительницу должно эффекта не возымела.

Вскоре возле ее дома вновь начали кружить нетрезвые люди. Полицейские установили, что пенсионерка продолжает нелегально торговать спиртным. Возбуждено уголовное дело. Женщине грозит штраф до 80 тысяч рублей или исправительные работы на срок до одного года.

ИСТОЧНИК KP.RU