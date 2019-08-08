2019-08-08T16:40:50+03:00
Спорт

В Рязанской области появится юношеская спортивная школа по хоккею

Такое заявление губернатор сделал на торжественной церемонии в честь Дня физкультурника
Антон КОНОВАЛОВ
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Фото: ryazangov.ruФото: ryazangov.ru
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8 августа, в преддверии Дня физкультурника, в Рязани награждали лучших спортсменов, тренеров и других людей, имеющих отношение к физической культуре и спорту. Губернатор Николай Любимов, поздравляя собравшихся, заявил, что принято решение организовать в регионе юношескую спортивную школу по хоккею.

На том же мероприи рязанца Евгения Луканцова удостоили звания заслуженного мастера спорта России по гребле на байдарках и каноэ. Еще нескольким атлетам вручили удостоверения мастеров.

Кроме того, именные почетные грамоты от Минспорта РФ получили три человека – главный тренер ЖФК «Рязань-ВДВ» Константин Климашин, замдиректора ДЮСШ «Витязь» Татьяна Лисова и инструктор спортшколы по зимним видам спорта «Алмаз» Галина Несина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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