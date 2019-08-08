В центре Рязани горел жилой дом, очевидцы говорят о поджоге

СЕГОДНЯ 09:00 2019-08-08T09:09:11+03:00

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7 августа в Рязани произошел пожар на улице Праволыбедской. Загорелся жилой многоквартирный дом №46, причем, как предположили очевидцы, не без посторонней «помощи».

Официально причины возгорания будут установлены позже. Пока же в пресс-службе областного ГУ МЧС «Комсомолке» сообщили, что на вызов, поступивший в 20.47, выезжали 5 расчетов. Локализовать пожар удалось в 21.22, а полностью ликвидировать в 21.38. За это время пламя успело распространиться на площади 40 квадратных метров. К счастью, никто не пострадал.

Стоит отметить, что двухэтажное деревянное здание в центре города в марте 2019 года было признано выявленным объектом культурного наследия. Соответствующий приказ размещен на сайте госинспекции по охране ОКН.

ИСТОЧНИК KP.RU