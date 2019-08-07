В четверг в Рязанской области потеплеет до +27

СЕГОДНЯ 14:58 2019-08-07T15:02:10+03:00

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Опубликован прогноз погоды для Рязанской области на 8 августа. По данным местного филиала Росгидромета, в ночь на четверг температура составит +10…+15 градусов, а днем она достигнет +22…+27 градусов.

Ожидается небольшой, местами умеренный дождь. Выпадет до 6 миллиметров осадков, что немало. Возможна гроза.

Ветер на этот раз будет южным, 5-10 метров в секунду. При грозе порывы до 12-17.

Отметим, что устойчивой по-летнему теплой погоды в регионе не было с июня. В июле температура превышала климатическую норму только четыре дня, в августе и вовсе пока таких дней не было, причем с 1 по 6 число фактическая средняя температура оказалась ниже многолетних значений на рекордные 5 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU