2019-08-07T14:36:20+03:00
Происшествия

С рынка в Сасове украли велосипед без педалей

Но отдельно лежащие детали вор прихватил тоже
Иван АНТОНОВ
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Любителя "халявных" велосипедов задержали сасовские полицейские.Любителя "халявных" велосипедов задержали сасовские полицейские.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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В полицию обратилась 44-летняя сасовская предпринимательница. Она рассказала, что торгует на рынке легкими транспортными средствами. И одного из них, импортного, вдруг не оказалось

Сотрудники ОМВД «Сасовский» выехали на место и выяснили, что женщина применяла своеобразный метод «анти-вор»: велосипеды стояли без педалей, а столь важные при угоне детали лежали отдельно. Но в отношении одного из двухколесного друга человека эта мера не сработала: пропал и велосипед, и педали.

Оперативники при опросе продавцов и покупателей нашли свидетелей необычной ситуации: мужчина на краю рынка прикреплял к велосипеду педали, причем, делал это спешно и без инструментов. Вскоре этого 40-летнего местного жителя разыскали и задержали. У него и обнаружили похищенный велосипед, который затем изъяли.

По словам «велосипедиста» он спонтанно решил забрать одно из двухколесных средств передвижения, посчитав, что за ними следят невнимательно. Улучив удобный момент, он, прихватив педали, укатил велосипед в укромное, как ему казалось, место, там навесил запчасти и уехал домой.

Пресс-служба регионального УМВД подчеркивает, что ранее этот житель города Сасово уже привлекался к уголовной ответственности за кражу и нарушение правил хранения оружия. Теперь в отношении него возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 УК РФ, по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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